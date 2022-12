Buchberg: In Sicherheit investiert

Werbung

Nach der Montage des Geländers sind die Arbeiten für die Sanierung der Stützmauer Buchberg abgeschlossen. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm im Beisein von Bürgermeister Martin Falk und dem Leiter-Stellvertreter der Straßenbauabteilung Waidhofen/Thaya Jochen Lintner die Fertigstellung der Arbeiten für die Sanierung der Stützmauer in Buchberg vor.

„Die Erhaltung unserer Straßen und Brücken hört nicht immer am Straßenrand auf, so wie hier in Buchberg, wo wir durch die Sanierung der rund 250 m langen Stützmauer maßgeblich zur Aufrechterhaltung der Sicherheit beitragen können“, so Schleritzko.

Im Zuge der Mauerprüfung wurden erhebliche Schäden an den beiden Stützmauern festgestellt, auch der Radweg war mit 1,65 m nicht breit genug. Daher hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die umfangreichen Sanierungen in zwei Abschnitten durchzuführen. Das schadhafte Geländer und die Randleisten wurden erneuert, die Randleisten auf 2,5 m verbreitert, das Geländer auf 1,2 m erhöht.

Die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt (2021) wurden von der Firma Kontinentale Bau aus Waidhofen/Thaya, der zweite Abschnitt (2022) von der Firma HABAU aus Horn ausgeführt, die Mauerverfugung erfolgte durch die Straßenmeisterei Horn. Die Gesamtbaukosten von rund 480.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen werden.

