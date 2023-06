Arbeiten abgeschlossen Horn: Wieder freie Fahrt in der Raabser Straße

Beim offiziellen Schlusspunkt der Baustelle in der Raabser Straße in Horn: Roland Fraßl (Straßenmeisterei Horn), Stadtrat Manfred Daniel, Karl Stifter (Leiter der Straßenmeisterei Horn), Gerald Bogg (Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen), Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Walter M. Pannagl, Bürgermeister Gerhard Lentschig, Bundesrat Klemens Kofler und Konrad Schmied (Straßenmeisterei Horn). Foto: NÖ Straßendienst

D ie Sanierungsarbeiten an der B4 im Bereich des Sparmarkts in Horn sind abgeschlossen. Mit den Arbeiten will der NÖ Straßendienst in diesem Bereich auch mehr Verkehrssicherheit schaffen.

Durchschnittlich rund 5.000 Fahrzeuge frequentieren im Bereich des Spar-Markts die B4 im Horner Stadtgebiet, in dem auch auf beiden Straßenseiten Busbuchten liegen. Mit dem rund 14 Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Fahrbahnteiler wurde der Straßenraum optisch eingeengt und dadurch eine Geschwindigkeitsreduktion erzielt. Zusätzlich soll die Verkehrssicherheit für Rad- und Fußgänger mit einer weiteren Querungshilfe erhöht werden. Mit einer entsprechenden Beleuchtung soll die Übersicht des Verkehrsgeschehens auch in den Abend- und Nachtstunden und bei schlechter Sicht gewährleistet werden. Die Busbuchten wurden entsprechend den neuen Gegebenheiten angepasst, wobei die Auftrittsflächen bei den Haltestellen breiter ausgeführt wurden, da die Busse künftig am Fahrstreifen der Landesstraße B 4 (Randhaltestellen) anhalten. Weiters musste das stationäre Radar in Abstimmung mit der Landespolizeidirektorion NÖ versetzt werden. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Horn in Zusammenarbeit mit den Baufirmen der Region durchgeführt. Die Materialkosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro und werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Horn getragen.