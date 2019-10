An gleich zwei Straßenabschnitten im Norden des Bezirks wurden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerungen an der Landesstraße B 30 zwischen Johannesthal und Zissersdorf und der L 40 zwischen Oberhöflein und Fugnitz wurden von Baufirmen der Region und der Straßenmeisterei Geras ausgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,1 Mio. Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen. Insgesamt wurden die Straßenabschnitte in den Gemeinden Drosendorf-Zissersdorf, Weitersfeld und Geras auf einer Gesamtlänge von 4,6 Kilometern erneuert.

2,5 Kilometer davon entfallen auf die Sanierung der L40 vom Ortsende von Oberhöflein in Richtung Geras bis zur Kreuzung mit der L 1195 kurz nach dem Ortsende von Fugnitz. Dabei wurde eine Fläche von rund 14.700m² abgefräst. Mit dem abgefrästen Mischgut wurden die beidseitig abgetragenen Bankette aufgefüllt. Im Bereich der Querung des Brücklbaches wurde zur Optimierung der Nivellette die Fahrbahn auf eine Länge von rund 200m angehoben. Dafür war es erforderlich auf eine Länge von rund 90m beidseitig der Straße Steinschlichtungen in einer Höhe von rund drei Metern zu errichten.

Für die Fußgänger wird in Oberhöflein noch im Herbst entlang der Landesstraße L 41 in Richtung Weitersfeld ein Gehsteig mit einer Länge von rund 50m bis zur Brücke über die Fugnitz errichtet, um eine sichere Fußgeherverbindung zwischen dem Ortsgebiet von Oberhöflein und der Siedlung Kegelberg zu schaffen. Die Kosten für die Gehsteigerrichtung von 8.000 Euro übernimmt die Marktgemeinde Weitersfeld.

Auf einer Länge von 2,1 Kilometern und eine Fläche von rund 15.100 m² wurde die B30 zwischen Johannesthal und Zissersdorf erneuert. Die bestehenden Straßen- und Weganschlüsse wurden dem neuen Niveau angepasst, wobei die Kreuzung mit der L 1179 nach Pingendorf entsprechend dem Stand der Technik umgebaut wurde.