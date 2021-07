Mit diesen Maßnahmen will die ÖBB laut Pressesprecher Christopher Seif nicht nur die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gewährleisten, sondern auch in weiterer Folge einen sicheren und pünktlichen Zugbetrieb gewährleisten.

Bei den Arbeiten werden insgesamt rund 20.000 Tonnen Schotter verarbeitet, an die 10.000 Schwellen getauscht und knapp 12.000 Meter Schienen erneuert. Außerdem werden fünf Brückentragwerke saniert, zwei Eisenbahnkreuzungen erneuert sowie der Bahnbegleitweg und die Entwässerung entlang der Strecke ertüchtigt. Um bei den Vorhaben, die am 2. Juli beginnen und am 20. August abgeschlossen werden, einen möglichst effizienten Bauablauf sicherzustellen und um die Arbeiten qualitativ hochwertig auszuführen, finden diese teilweise auch in der Nacht statt.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Die ÖBB sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Geräte und Warnsignale nicht vermieden werden können. Durch die Maßnahmen wird die Qualität der Schieneninfrastruktur gewährleistet. Die Anrainer wurden von den ÖBB über die Arbeiten informiert.