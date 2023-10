Arbeiten beendet Wieder freie Fahrt in St. Bernhard

Bei der Fertigstellung der Baustelle für die Ortsdurchfahrt in St. Bernhard: Bernhard Schmied, Jochen Lintner (NÖ Straßenbauabteilung), Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Bürgermeisterin Gabriele Kernstock, Bundesrat Klemens Kofler, Vizebürgermeister Josef Brandtner, Franz Kolm (Straßenmeister-Stellvertreter) und Lukas Witzmann (v.l.). Foto: Eduard Reininger

D ie Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt in St. Bernhard sind abgeschlossen. Land und Gemeinde investierten 155.000 Euro in die Erneuerung der L 52.