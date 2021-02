Martin Neugebauer. Martin Kalchhauser

In einer kurzfristig anberaumten Online-Sitzung des Gemeinderates wurden am 11. Februar wichtige Auftragsvergaben für den Neu- bzw. Zubau zum Kindergarten in der Mozartstraße getroffen. Da man beim Bau, der derzeit voll im Zeitplan liegt, keine Verzögerungen riskieren wollte, habe man diese Sitzung vor der nächsten regulären Sitzung im März eingeschoben, erzählt Stadtamtsdirektor Burkhard Hammer.

Vergeben wurde – und das einstimmig – der Auftrag für die Möbeleinrichtung der Gruppenräume an dir Firma Steiner Möbel GmbH aus Scharnstein. Das Ausschreibungsverfahren wurde über das Architekturbüro Maurer & Partner durchgeführt und an den Billigstbieter zum Auftragsvolumen von 113.000 Euro netto vergeben. Der Auftrag für die Stahlmöbel (Regalsysteme) über 4.000 Euro ging an die Firma Sax aus Wien, der Auftrag für die Büromöbel in den Personalräumen bzw. im Leitungs-Büro über 18.000 Euro ging an die Firma Blaha Büromöbel aus Bisamberg. Vergeben wurde auch schon der Auftrag über die Spielplatzeinrichtung, er ging an die Firma Linsbauer aus Riegersburg, der Auftragswert beträgt 46.000 Euro.

Tagesbetreuung: Planung im Finale

Wie der zuständige Stadtrat Martin Neugebauer (ÖVP) erklärt, wurden die Aufträge im Sinne der EU-Vorgaben – das Projekt wird, wie die NÖN berichtete, zur Gänze über EU-Mittel aus dem ELER-Fonds finanziert – an den Billigstbieter vergeben. Im Finale sei man laut Neugebauer auch, was die Pläne für die Betreibung der Tagesbetreuungseinrichtung betrifft. Die soll ja im September ebenfalls im neuen Bau starten. Neugebauer hofft, dass man in den nächsten Wochen eine Lösung präsentieren kann.