Teuerung, Kündigungen und Insolvenzen als Dauerbrenner

Es ist eine stolze Bilanz, die Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl und AK-Kammerrat Josef Wiesinger präsentieren: 3.584 Personen dockten im ersten Halbjahr 2023 mit Fragen an der AK-Bezirksstelle an. Bei einer Bezirksgröße von rund 31.000 Personen laut Riedl eine beträchtlich hohe Zahl, die dem Niveau der Vorjahre entspricht. Die Anfragen gingen meist um Themen wie Teuerung, Energie- und Mietpreise oder Kleinkinder- und Kinderbetreuung. Fast 1.600 Personen brauchten dann weiterführende Beratungen in konkreten Problemfällen, etwa wenn es um unklare Lohnabrechnungen, Urlaubsansprüche oder ungerechtfertigte Kündigungen ging. Im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts haben die AK-Experten dann fast 250.000 Euro für die Klienten herausgeholt. Über die Arbeitnehmernveranlagung konnten weitere 245.000 Euro lukriert werden. „Insgesamt haben wir also fast 500.000 Euro für die Arbeitnehmer der Region gesichert“, zeigt Wiesinger auf.

Für einen mehrere Jahre in einem Unternehmen im Bezirk Horn beschäftigten Mann hat die Arbeiterkammer 6.300 Euro herausgeholt. Er war - nachdem er im guten Glauben so wie in den Jahren davor auch Werbematerial an Kunden verschenkt hatte - vor Weihnachten von seinem Dienstgeber überraschend fristlos entlassen worden, der Lkw-Fahrer wurde auch rückwirkend abgemeldet. „Als er sich bei der AK gemeldet hat, hatte er weder die Ansprüche aus dem Monat Dezember noch die aus der Endabrechnung erhalten“, sagt Riedl. Die AK intervenierte daraufhin beim Dienstnehmer, zeigte auf, dass die Entlassung „ungerechtfertigt“ war und es auch keine Genehmigung für die Überwachungskamera gegeben hatte und die rückwirkende Abmeldung bei der ÖGK unberechtigt war.

Aus Sicht Wiesingers traurig: „Einerseits klagen viele Unternehmer über Arbeitskräftemangel. Andererseits behandeln sie die Arbeitskräfte, die sie haben, roh und forsch - das beinhaltet natürlich Konfliktpotenzial.“ Unter unter diesen „schwarzen Schafen“ innerhalb der Unternehmer („Viele agieren so, wie es gehört“) seien immer wieder die gleichen zu finden, ergänzt Riedl: „Es ist traurig, wenn man mit manchen dieser Unternehmer alle paar Monate wegen der selben Verfehlungen am Tisch sitzen muss. Das schaut manchmal schon ein bisserl nach Alzheimer aus“, meint er, dass manche Unternehmer offensichtlich vergessen, dass sie schon mehrfach auf nicht gerechtfertigte Vorgehensweisen hingewiesen wurden.

Weiters für die AK Horn herausfordernd: Die Insolvenzen von Kika und Forstinger sowie weitere Kleininsolvenzen. Auch die aktuelle Causa „dormakaba“ beschäftigt die Mitarbeiter aktuell intensiv.