Garser Firmen auf der Suche nach Mitarbeitern: Ein Rundblick

Ein Beispiel dafür ist die Bäckerei und Kurkonditorei Ehrenberger, die gezwungen ist, eine Anpassung der Öffnungszeiten vorzunehmen. „Wir haben auch den Gartenbereich reduziert. Seit einem Jahr ist es so. Gute Fachkräfte sind leider schwer zu finden“, so Johann Ehrenberger, der über zehn Jahre Landesinnungsmeister der Bäcker war. Für ihn ist die Situation nicht nachvollziehbar, da in der Bäckerei gutes Teamwork möglich ist und neben einem warmen Arbeitsbereich die Bezahlung mit rund 2.500 Euro netto für eine Bäckerfachkraft gar nicht schlecht sei. Darüber hinaus sei die Arbeit nicht schwierig, denn viele Schritte würden von Maschinen übernommen. Er betont, dass es in einer Bäckerei auch Tätigkeiten gäbe, die keiner spezifischen beruflichen Ausbildung bedürfen. Man könne ohnehin viele Kurse besuchen. „Fallweise bieten wir sogar eine Dienstwohnung an“, so Ehrenberger, der über einen allgemeinen Lehrlingsmangel klagt.

Auch die Firma Holzbau Unfried spürt den Lehrlings- und Fachkräftemangel seit zwei Jahren sehr intensiv. „Es gibt leider nach der Lehre und einigen Jahren Arbeit in dem eigenen Bereich einen regen Wechsel zu anderen Sparten, zum Beispiel in den öffentlichen Dienst“ berichtet Anita Baminger aus der Personalvertretung der Firma. Natürlich gebe es firmeninterne Bemühungen, durch gute Bezahlung, gutes Arbeitsklima, diverse Veranstaltungen und Fortbildungsangebote diesem Problem entgegen zu wirken. Die Ursache des Mangels im Bereich der Zimmerer sieht Baminger einerseits bei dem Arbeitsunwillen der jungen Leute, andererseits bei den Eltern, die die Kinder vermehrt zum Studieren animieren statt einen „gestandenen Lehrberuf“ wie den des Zimmerers anzudenken.

Helga Rauscher von Rauscher Bau, deren Firma schon seit der Gründung mit dem Mangel an Hilfs- und Facharbeitern konfrontiert ist, ortet ein Problem in der Motivation der Leute: „Solange die Arbeitslosigkeit großzügig unterstützt wird, wird es oft Arbeitslose , die sich nicht mehr in der Arbeitswelt eingliedern lassen wollen, geben.“

Das Thema Arbeitskräftemangel multipliziert sich natürlich bei den großen Firmen. So sucht Alexander Kiennast nahezu in allen Abteilungen Personal, unter anderem nach Kraftfahrern oder Mitarbeitern für die Tankstelle, besonders aber für den Bereich Logistik. „Dort haben wir den größten Personalbedarf, weil wir unser Lager massiv ausgeweitet haben.“ Lagerarbeiter seien ebenso gefragt wie Kommissionierer, Gruppen- oder Teamleiter. Dies deshalb, weil man erst vor kurzem von einer Schicht auf zwei umgestellt habe, wegen des Arbeitsanfalls und auch, weil man die Arbeitszeit für die Beschäftigten planbarer machen wollte.

„Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch, das spüren wir auch bei KSG“, sagt Personalchefin Dagmar Lehr vom Zitternberger Leiterplattenhersteller. „Die Personalsuche ist schwieriger als in den letzten Jahren geworden und der Fachkräftemangel gerade im technischen Bereich ist ausgeprägt.“ Derzeit suche man zehn bis 15 Personen in unterschiedlichen Bereichen, von Produktionsmitarbeitern und Betriebstechnikern bis zu Projektleitern. Als innovatives Unternehmen begegne man diesen Herausforderungen im Recruiting mit neuen Strategien in der Personalsuche. „Die Themen Employer Branding (Arbeitgeber-Markenbildung, Anm.) und digitale Personalsuche auf Social Media werden zukünftig relevanter.“ Als Arbeitgeber sei es KSG besonders wichtig, den Mitarbeitern und potentiellen Bewerbern ein attraktives Arbeitsumfeld, spannende Aufgaben, eine äußerst gutes Betriebsklima und natürlich attraktive Entlohnung zu bieten.

Auf der Suche nach bis zu fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich Front Office und Kosmetik ist auch Isabel Laczkovich, die Direktorin des Frauengesundheitsresorts la pura: „Gott sei Dank sind wir aber im Service und in der Küche sehr gut besetzt. Das Team ist sehr stabil, es gibt kaum Wechsel.“ Die Angestellten seien mit der Region und dem Haus sehr verwurzelt, eine fixe Arbeitsstelle sei ihnen sehr wichtig. „Und wir versuchen, die Dienstzeiten für unsere Leute so angenehm wie möglich zu halten.“