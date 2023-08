Trotz steigender Arbeitslosenzahlen ist eine Vollbeschäftigung im Bezirk Horn gegeben. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,2% hat der Bezirk Horn die zweitniedrigste Quote in Niederösterreich.Ende Juli 2023 sind 291 Personen beim AMS in Horn arbeitslos vorgemerkt und damit um 58 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Juli 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang von 192 Personen oder 39,7%“, so Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp.

Langzeitarbeitslosigkeit gesenkt

Die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk konnte im Vergleich zum Vorjahr um 50% gesenkt werden (österreichweit: 22,8%). Inklusive Schulungsteilnehmernn befanden sich 380 Personen in Horn auf Jobsuche (+ 77 gegenüber dem Vorjahr). Der Zahl der unselbständig Beschäftigten in Horn beträgt 12.446 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 0,5 %. Davon waren 5.867 Frauen (+0,3%) und 6.579 Männer (-1,2%).

„Der Arbeitsmarkt in Horn erweist sich trotz der wirtschaftlichen Schwäche weiterhin als äußerst robust und von hoher Dynamik geprägt“, so Ferdinand Schopp. Dabei sind deutliche Unterschiede nach Branchen zu beobachten, wie beispielsweise einer überproportional hohen Fluktation in der Tourismusbranche im Vergleich zu einer geringen im Bauwesen.

Weiter starke Nachfrage nach Arbeitskräften

„Im laufenden Jahr konnten bereits 1.155 Stellen im Bezirk Horn mit geeigneten Arbeitskräften durch das AMS besetzt werden. Das sind um 3,9% mehr als im Vorjahr.“ Die Horner Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Im Juli wurden dem AMS Horn 114 neue offene Stellen gemeldet – damit sind Ende Juli 289 Stellen vakant.