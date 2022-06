AMS: Der Positive Trend hält im Bezirk Horn an

Immer mehr unselbstständig Beschäftigte und gleichzeitig weniger Arbeitslose – die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt im Bezirk Horn hielt auch im Mai an. Schon 15 Monate in Folge geht jetzt die Arbeitslosigkeit – trotz Pandemie und Ukraine-Krieg – zurück. Damit bleibt Horn zur Freude von AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp weiter unter den „Top-Performern“ in Niederösterreich.

Die Arbeitslosenquote liegt aktuell im Bezirk bei 2,1 Prozent. Nur Waidhofen/Ybbs mit 2,0 liegt besser. Aktuell sind im Bezirk Horn 227 Menschen ohne Job – um 171 (43,0 Prozent) weniger als noch vor einem Jahr. Inklusive Personen in Schulungen sind derzeit 313 Personen (-233 oder 42,7 Prozent) beim AMS Horn gemeldet. Unselbstständig beschäftigt sind indes 12.389 Personen. Das sind 1,6 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die positive Entwicklung zeige, dass die bewährten Projekte und Maßnahmen greifen, ist Schopp überzeugt. Maßgebliche Stütze dabei seien die Beschäftigungsprojekte in den Bezirken, bei denen Land und AMS gemeinsam Teilnehmer beim Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Besonders zu wirken scheinen die Projekte bei den Langzeitarbeitslosen. Nur noch 9 Personen sind schon länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch 42, das ist ein Rückgang um 78,6 Prozent. Um diesen Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiter voranzutreiben, werde man das Job- und Unterstützungsangebot für Betroffene weiter forcieren.

Stark bleibt auch der Personalbedarf der Wirtschaft. Alleine im Mai wurden seitens der Betriebe 200 offene Stellen gemeldet, seit Jahresbeginn konnten 815 freie Stellen besetzt werden. Das ist gegenüber 2021 ein Plus von 5 Prozent.

Beim AMS Horn sind aktuell 386 sofort verfügbare offene Stellen sowie 19 offene Lehrstellen gemeldet.

