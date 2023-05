Bezirk Horn: Die Entspannung hält an

Schon seit zwei Jahren geht die Arbeitslosigkeit im Bezirk Horn zurück - das berichtet AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp. Ende April waren 261 Personen im Bezirk auf Jobsuche, ein Rückgang um elf Personen oder 4,0 Prozent. Inklusive Schulungsteilnehmer sind 382 Personen beim Horner AMS gemeldet, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 6,7 Prozent. Die Schulungen werden laut Schopp aktuell besonders von Frauen stark genutzt.

Gleich um 26 Frauen mehr als vor einem Jahr befinden sich derzeit im Bezirk in Schulungen. Ein besonderer Fokus werde heuer auf die Fachkräfteausbildung gelegt, wobei im Zuge der Qualifizierungsoffensive passgenaue Angebote erstellt werden.

Auch Langzeitarbeitslosigkeit im Fokus

Ebenfalls ganz oben auf der Agenda: die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Denn die verursache laut Schopp eine Reihe negativer Folgen: Armut der Betroffenen und deren Familienangehörigen, Verlust von Kompetenz und Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit habe man die Langzeitarbeitslosigkeit aber schon drastisch senken können. Aktuell sind nur vier Personen seit mehr als einem Jahr ohne Job, vor einem Jahr waren es noch 16.

Auch wenn der Bestand an unselbstständig Beschäftigten im Bezirk mit 12.300 Personen weiter sehr hoch ist, suchen die Unternehmen laut Schopp weiter fieberhaft nach neuen Mitarbeitern. Ende April waren 394 freie Stellen beim AMS Horn gemeldet. Auch am Lehrstellenmarkt zeige sich ein Überangebot an Lehrstellen. Derzeit suchen sechs Personen über das AMS nach einer Lehrstelle, sie können zwischen 46 offenen Lehrstellen wählen.

