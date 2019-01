Das Jahr 2018 endete für das Arbeitsmarktservice Horn mit einer weiteren Erfolgsmeldung: Auch im Dezember war der Rückgang der Arbeitslosigkeit um 11,9 Prozent gegenüber Dezember 2017 groß. Ende des Jahres waren im Bezirk Horn 806 Personen arbeitslos gemeldet, um 109 weniger als im Dezember 2017.

Mit dem positiven Dezember schließt das AMS Horn ein starkes Jahr 2018 ab. Mit einem Minus von 12,3 Prozent gegenüber 2017 sei der stärkste Rückbau der Arbeitslosigkeit seit Jahren gelungen, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp: „Zuletzt war 2002 der Durchschnittsbestand mit 655 ähnlich gering.“ 2018 lag der Wert sogar geringfügig darunter.

„Für 2019 ist mit einer weiteren Reduktion der Arbeitslosigkeit und mit Personalaufstockungen zu rechnen.“Ferdinand Schopp ist für 2019 zuversichtlich

Im Dezember profitierten Männer (-11,4 Prozent auf 504 Betroffene) und Frauen (-12,2 Prozent auf 302) fast ident von der positiven Entwicklung. Anders als in den vergangenen Monaten war diesmal die Altersgruppe der 25 bis 50-Jährigen der große Nutznießer. Hier ist der Rückgang mit 17,2 Prozent auf 414 besonders hoch. Die Gruppe der unter 25-jährigen Arbeitslosen schrumpfte minimal um 2,9 Prozent auf 100 Betroffene. Die ältere Generation der über 50-Jährigen verzeichnete ein Minus von 6,4 Prozent auf 292 Betroffene.

Auch bei den Langzeitarbeitslosen geht die Entspannung weiter, 61 Personen – um 12 (16,4 Prozent) weniger als im Dezember 2017 – sind bereits länger als zwölf Monate ohne Job.

Schopp verspürt für 2019 Zuverischt

Im Dezember 2018 waren mit 105 Personen um 56 weniger (-34,8 Prozent) in Schulungen des AMS. Damit sind in Summe Ende Dezember 911 Personen arbeitslos oder in Schulungen, um 165 oder 15,3 Prozent weniger als im Dezember 2017.

AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp. | Kalchhauser

Für besondere Freude bei Schopp sorgt die positive Entwicklung am Stellenmarkt. Ende Dezember waren 118 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet. Auch für die 27 Lehrstellensuchenden stehen 19 offene Lehrstellen sofort zur Verfügung.

Schopp rechnet auch für 2019 mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk. Allerdings wird der Rückgang deutlich schwächer ausfallen als 2018. „Es werden keine Rückgänge über 10 Prozent zu verzeichnen sein, wie es 2018 noch in neun Monaten der Fall war“, erklärt er. Besonders positiv sieht er die Personalaufstockungen im Produktionsbereich und in der Baubranche. Zuversichtlich mache ihn das kräftige Plus an gemeldeten offenen Stellen und Lehrstellen zu Jahresende.