Der Bezirk Horn bleibt Musterknabe

Der Arbeitsmarkt im Bezirk Horn erholt sich im Vergleich mit anderen Regionen des Landes besonders schnell von den Auswirkungen der Coronakrise.

Ende Februar waren im Bezirk 504 Personen arbeitslos gemeldet, um 39,6 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. So wenige waren es zu diesem Zeitpunkt zuletzt im Jahr 1981, muss Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp in der Statistik weit zurückblättern. Mit ein Grund für die guten Zahlen laut Schopp: die rasche und konsequente Vermittlungsarbeit der Berater des AMS. Durch diese konnten alleine im Februar 78 offene Stellen mit geeigneten Fachkräften besetzt werden. Positiv: Die Arbeitslosigkeit ist in allen Bereich rückläufig. Selbst bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist laut Schopp ein Lichtblick zu erkennen.

Neuer Lehrgang für Tischler und Zimmerer startet

Denn die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Jänner um 58,8 Prozent zurückgegangen. Das sei auf die gezielten Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung langzeitarbeitsloser Menschen, die gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem Land NÖ umgesetzt worden sind, zurückzuführen. Obwohl der Bestand an Langzeitarbeitslosen unter dem Vorkrisen-Niveau von Februar 2019 liegt, bleibe der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit auch weiter das wichtigste Ziel des AMS.

Indes sind die Betriebe des Bezirks weiter auf der Suche nach Arbeitskräften und Lehrlingen – und das deutlich stärker als vor einem Jahr. Alleine im Februar wurden beim Horner AMS seitens der Betriebe 157 offene Stellen gemeldet, damit stieg der Bestand an offenen Stellen im Bezirk auf 382. Das ist gegenüber Februar 2021 ein Anstieg um knapp 90 Prozent. „Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Nachfrage seitens der Wirtschaft groß ist. Daher ist es wichtig, gezielt in jeden Menschen zu investieren und ihn arbeitsfit zu machen“, sagt Schopp. Daher wird ein neuerlicher bedarfsorientierter Lehrgang zur Ausbildung zum Facharbeiter oder zur Facharbeiterin in den Bereichen Tischler und Zimmerer in Mai am Edelhof starten, für den sich Interessierte schon beim AMS melden können.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden