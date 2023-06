Bezirk Horn: Dunkle Wolken am AMS-Himmel

Nachdem der Bezirk Horn in den vergangenen Monaten hinsichtlich Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stets „Musterknabe“ in Niederösterreich war, drehte sich im Mai dieses Bild. Mit einem Anstieg von 16,3 Prozent gegenüber dem Mai 2022 hat der Bezirk Horn hinter Waidhofen/Ybbs und Lilienfeld die drittschlechteste Entwicklung hingelegt. Laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp ist dafür das schwache Wirtschaftswachstum verantwortlich. Allerdings: Mit einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent hat der Bezirk Horn immer noch die niedrigste in ganz Niederösterreich.

Ende Mai waren 264 Personen beim AMS im Bezirk Horn arbeitslos vorgemerkt – um 37 (+16,3 Prozent) mehr als im Mai 2022. Laut Schopp haben davon etwa ein Drittel lediglich einen Pflichtschulabschluss. Stärker vom Anstieg betroffen waren übrigens Männer mit einem Anstieg von 23,1 Prozent (um 25 auf 133) als Frauen mit einem Anstieg von 10,1 Prozent (um 12 auf 131). Inklusive Schulungsteilnehmern befanden sich 368 Personen in Horn auf Jobsuche. Hier ist der Anstieg mit 17,6 Prozent (+55 Personen) ähnlich hoch. Hingegen sind etwas weniger Personen im Bezirk unselbstständig beschäftigt als noch vor einem Jahr, nämlich 12.326 Personen (-0,5 Prozent). Dabei suchen die Unternehmen im Bezirk nach wie vor stark nach Arbeitskräften. Aktuell sind beim Horner AMS 398 sofort verfügbare Stellen gemeldet. Den sechs Lehrstellensuchenden stehen laut Ferdinand Schopp 47 offene Lehrstellen gegenüber.

Während des laufenden Jahres konnte das Horner AMS schon 781 Stellen im Bezirk mit geeigneten Mitarbeitern besetzen. Alleine im Zuge der Qualifizierungsoffensive konnten bereits 22 Kunden eine Fachausbildung, die auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist, starten, berichtet Schopp. Positiv auch die Entwicklung bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Aktuell sind nur zwei Personen schon länger als zwölf Monate beim AMS in Horn gemeldet.