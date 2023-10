Trotz Krise: Horner Arbeitsmarkt robust

Der Bezirk Horn bleibt weiter in der Reihe jener Bezirke, die sich angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit noch am besten schlagen. Mit 286 Personen, die Ende September beim AMS Horn arbeitslos gemeldet waren, gehört der Bezirk Horn laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp weiter zu den „Top-Performern“.

Im Vergleich zu September 2022 ist das aber doch ein satter Anstieg von 55 Personen (+23,8 Prozent). Auffällig: Während bei den Frauen die Steigerung (um 9 oder 8,3 Prozent auf 117) mäßig ausfiel, war sie bei Männern (um 46 oder 37,4 Prozent auf 169) auch wegen der mäßigen Auftragslage in der Baubranche doch ganz ordentlich. Ebenfalls auffällig ist, dass im Bezirk Horn besonders Jugendliche vom aktuellen Anstieg stark betroffen sind. In der Altersklasse bis 25 Jahren war der Anstieg mit 73,1 Prozent um 19 auf 45 Personen besonders groß.

Langzeitarbeitslose: Minus von 54,5 Prozent

Weiter gut bleibt hingegen die Entwicklung im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Sie konnte im Bezirk im Vergleich zu September 2022 um 54,5 Prozent (Landesschnitt: -23,3 Prozent) gesenkt werden. Nur noch fünf Personen sind im Bezirk Horn länger als ein Jahr beim AMS gemeldet. Als Begründung für diesen Rückgang nennt Schopp intensive Beratung und Vermittlung sowie gezielte Förderung durch das AMS: „Das zeigt hier Wirkung.“

Leicht rückläufig (-1 Prozent) ist übrigens auch der Bestand an unselbstständig Beschäftigen im Bezirk auf 12.489 Personen. Die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts im Bezirk Horn bezeichnet Schopp angesichts der gesamtwirtschaftlichen Schwäche als „äußerst robust“. So suchen die Unternehmen im Bezirk auch weiter stark nach Arbeitskräften – wenn auch mit sinkenden Tendenz. Ende September waren 279 sofort verfügbare freie Stellen beim AMS Horn gemeldet. Das sind zwar fast so viele, wie es derzeit Arbeitslose gibt, aber um mehr als 100 weniger als noch vor einem Jahr. Auf zehn Lehrstellensuchende kommen derzeit 22 sofort verfügbare freie Lehrstellen.