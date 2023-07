Der Mann aus dem Bezirk Horn war mit Dacharbeiten beschäftigt, als er kurz nach 8 Uhr durch eine Lichtplatte der Wellfaserzementplatten durchgebrochen sein dürfte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung. Der 59-Jährige erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen.