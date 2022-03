Bezirk Horn: Arbeiter stürzte auf Firmenbaustelle in die Tiefe

Der Mann hatte laut Polizei gegen 7.20 Uhr auf einer Firmenbaustelle in Roggendorf eine Holzstehleiter neben einer Schalungsmauer aufgestellt. Als er sich auf einer der oberen Leitersprossen befand, stürzte er aus einer Höhe von etwa zwei Metern in die Tiefe, fiel auf den Beton und verletzte sich laut Notärztin an der linken Hand und am rechten Fußknöchel.

Er wurde aufgrund seiner Verletzungen mit der Rettung ins LK Horn gebracht. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden