Der Mann war gegen 11.17 Uhr dabei, Arbeiten an einer Fassade auf einer Baustelle in Eggenburg durchzuführen. Er befand sich laut Polizei auf der dritten Ebene des Gerüstes und wollte bei der Durchstiegsklappe über die gesicherte Aluleiter zur zweiten Ebene hinuntersteigen. Dabei dürfte er bei einer Sprosse abgerutscht sein. Er verletzte sich bei einem Befestigungshaken am rechten Arm.

Der Mann konnte selbstständig vom Gerüst klettern und eine Angehörige verständigen. Er wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht.