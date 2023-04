Arbeitsunfall Forstunfall in Breiteneich: 66-Jähriger bewusstlos

Bei Holzschlägerungsarbeiten wurde am 27. April ein Mann im Wald bei Breiteneich verletzt. Foto: Weingartner-Foto

E in 66-jähriger Mann wurde am 27. April bei Forstarbeiten in Breiteneich schwer verletzt. Sein Bruder leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Notarzt ins Horner Spital eingeliefert.