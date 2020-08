Das Bezirkspolizeikommando gibt einen schweren Arbeitsunfall in der Landwirtschaft bekannt: Ein Rassingdorfer hat in seiner Halle am Nachmittag des vorigen Freitag Heuballen mit einem Stapler übereinander getürmt.

Er dürfte laut Polizei vom Stapler gestiegen sein, um den Heuballenstoß zu kontrollieren. Der Stapel fiel aus bisher ungeklärter Ursache mit acht Heuballen um und schleuderte den Landwirt zu Boden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf, im Bauchbereich und an den Beinen.

Der Mann konnte sich aus eigener Kraft befreien, der eingetroffene Sohn setzte die Rettungskette in Bewegung. „Das Opfer hatte starke Schmerzen und war teilweise orientierungslos“, beschreibt die Polizei. „Daher konnte er einen genauen Tathergang nicht angeben.“

Die Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Landesklinikum Horn. Angehörige waren am Unfallort anwesend.