Emmerich und Annelise Grath empfingen die Teilnehmer am Adlerbrunnen. An die 60 Teilnehmer erfüllten sich den Traum und verbrachten eine unvergesslichen Ausfahrt ins Grünen. Vor der Abfahrt konnten die gepflegten und perfekt restaurierten Fahrzeuge am Hauptplatz bewundert werden.

Los ging die Fahrt zum 11. Oldtimer Picknick in den Oldtimer-Fahrzeugen, Motorrädern und großen Limousinen im Konvoi nach Wartberg zur Kirche zum Fotostopp. Anschließend führte Helmut Grath die Teilnehmer – unter ihnen etwa auch Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, zu dem schönsten Picknickplatz am Libellenteich in Limberg.

Nach der Bewirtung durch Gerold Aichinger und dem Picknicken ging die Reis weiter nach Röschitz ins Raritäten-Privatmuseum zum gemütlichen Ausklang. Die Fahrzeuge waren von Baujahr 1932 aufwärts. Egal ob einspurig oder mehrspurig die wunderschönen Autos, Motorräder aus vergangener Zeit waren die Hingucker.