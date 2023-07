Bei Hausrenovierung mittelalterlichen Erdstall entdeckt

Diesen Tag wird Nora Dibwoski nicht so schnell vergessen. Nichts ahnend und mit viel Schwung begann die Eggenburger Mediengestalterin Renovierungsarbeiten in ihrem Haus. Ein zukünftiges Kinderzimmer sollte auf Hochglanz gebracht werden - und dann passierte das: „Ich wollte eine besonders gute Bodenisolierung in mein altes Haus machen und habe dafür 30cm Boden abgegraben, und plötzlich eröffnete sich ein enges, metertiefes Loch“, erzählt die Mutter einer siebenjährigen Tochter immer noch ungläubig. „Mir war sofort klar, dass es sich dabei um etwas historisch Spannendes handelt. Die Frage war nur, was?“

Der erste Lokalaugenschein brachte die Dinge rasch ins Rollen. Das „Loch“ entpuppte sich als Gang, der bis an die Stadtmauer führt. Ein archäologischer Glücksfall, aber: „Kinderzimmer renovieren ist leider erstmal ad acta gelegt“, so Nora Dibowski mit einem lachenden und einem weinenden Auge, „Durch Hans Leidenfrost, der sehr aktiv in der Erdstallforschung tätig ist und meinen Fund auch inspizierte, bekam ich Kontakt zu Experten und zu Wissenschaftlern vom Bundesdenkmalamt. Seitdem ist mein Haus eine Grabungsstelle.“

Experten haben Forschungsarbeit aufgenommen

Um den spektakulären Fund kümmern sich seither Otto Cichocki, pensionierter Spezialist des Vienna Institute for Archaeological Science und Vorsitzender des Arbeitskreises für Erdstallforschung und Grabungsleiter Michael Weissl vom Institut für Geologie der Universität Wien. Cichocki kann über den mysteriösen Gang mittlerweile so viel sagen: „Wir nennen es jetzt einmal Erdstall, denn die unterirdische Kammer hat drei Fortsetzungen: Zwei gewundene ca. 4m lange Gänge - in den Wänden befinden sich Lichtnischen, in die man einen Batzen Lehm mit einem Kienspan hineinstellen konnte oder eine Öllampe. Das alles würde typisch für einen mittelalterlichen Erdstall sprechen. Und die Kammer hat eine verstürzte Fortsetzung Richtung Stadtmauer.“

Otto Chichocki präsentiert erste Funde aus dem neu entdeckten Erdstall. Foto: Petra Hauk

Damit nicht genug konnte das Grabungsteam auch eine Menge an Keramik bergen. Susanne Stökl vom Krahuletzmuseum schätzt, dass ein Teil der Tonkrüge und -scherben zwischen 500 und 600 Jahre, womöglich sogar noch älter ist - das Alter von Holzkohlestückchen wird derzeit noch von Fachleuten mithilfe der C-14 Methode genau untersucht.

Zweck des Erdstalls noch ungewiss

Was im Moment bleibt, sind viele Fragezeichen und Vermutungen über den Zweck des Ganges. Cichocki erklärt: „Das Problem ist, dass man bis jetzt keinen Erdstall gefunden hat, dessen Inhalt irgendwas über seine ursprüngliche Verwendung verrät. War es ein Fluchtort? Ein Versteck? Sind dort religiöse Handlungen verrichtet worden? Wir wissen es nicht.“ Fest stehe, dass diese Höhlen, von denen es allein in Niederösterreich hunderte gibt, durch moderne Baumaßnahmen stark gefährdet seien und daher eine Untersuchung wie hier eine große Hilfe für die Archäologie sei.

So eine Grabung ist nicht nur wissenschaftlich relevant – das Krahuletzmuseum und Susanne Stökl unterstützen die Arbeiten – sondern kostet natürlich auch eine Menge. Neben einer Landes-Förderung ist es auch Hans Leidenfrost, der dem Team mit einer erheblichen Summe zur Seite steht. „Neue historische Erkenntnisse für Eggenburg sind immer wertvoll, das fördere ich gerne“, so Leidenfrost.

Kinderzimmer mit besonderem Extra

Wie geht es für Nora Dibowskis Lebenssituation in ihrem Haus mit diesem spektakulären Fund weiter? Wird es in Zukunft eine Besichtigungsmöglichkeit geben? „Ich stelle diese Funde natürlich für wissenschaftlichen Untersuchungen gerne zur Verfügung. Wenn man fertig ist, wird der Einstieg betoniert, es kommt ein Deckel drauf, den man für weitere Untersuchungen auch wieder öffnen kann. Dann werde ich wohl einen schönen Dielenboden drauf machen auf die Klappe.“ Für Nora Dibwoskis siebenjährige Tochter Caroline ist der Fall jedenfalls klar: Der Raum mit dem Erdstall wird ihr ganz besonderes Kinderzimmer.