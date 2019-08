Nach der höchst erfolgreichen Spielzeit von Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ präsentiert Intendant Johannes Wildner in der Oper Burg Gars bereits den nächsten sensationellenHöhepunkt: Im Rahmen eines einmaligen Klangerlebnisses ist der weltweit höchst renommierte Arnold Schoenberg Chor am Samstag, 31. August, um 20 Uhr inmitten der tausend Jahre alten Mauern der Babenbergerburg Gars zu erleben.

„O welche Lust – Berühmte Opernchöre“ lautet der Titel des Galakonzerts unter einzigartigen Vorzeichen – denn unter der musikalischen Leitung von Erwin Ortner präsentiert der Chor ein hochkarätiges Programm erlesener Opernchöre. Im zweiten Konzertteil wird er dabei von über 100 Chorsängern aus ganz Österreich begleitet.

Für die zahlreichen ambitionierten "Amateure" ist dies der glanzvolle Höhepunkt des großen Chortages der Oper Burg Gars. Am Vormittag und Nachmittag des 31. August erhält die große Sängerschar von Erwin Ortner und Roger Díaz-Cajamarca, Leiter des Chors der Oper Burg Gars, in Intensiv-Workshops wertvolle Tipps sowie Einblicke in die

Übungspraktiken professioneller Chorensembles.

Im Zuge der Workshops werden mehrere berühmte Opernchöre einstudiert und als krönender Abschluss des Tages im zweiten Teil des abendlichen Arnold Schoenberg Chor – Konzerts gemeinsam mit dem weltbekannten Sängerensemble in der Burg Gars dargeboten. „Es ist eine einmalige Gelegenheit für Amateurchöre, sich einmal speziell mit Opernliteratur zu beschäftigen und am Tagesende mit dem besten Opernchor der Welt zusammen auf der Bühne stehen zu können. Für das Konzertpublikum ist es eine zusätzliche Attraktion, dass einige Werke aus dem Programm von über 150 Sängerinnen und Sängern gemeinsam gesungen werden. Ein wirklich spektakuläres Klangerlebnis“, verrät Peter Schneyder, Geschäftsführer der Oper Burg Gars.

Der Arnold Schoenberg Chor unter der künstlerischen Leitung von Erwin Ortner wurde erst 2017 bei den „International Opera Awards“ in London als Opernchor des Jahres ausgezeichnet. Kritik wie Publikum überschlagen sich seit vielen Jahren mit Lobeshymnen auf die herausragenden Leistungen des exklusiven Sängerensembles. Im Rahmen des Galakonzerts im „Opernhaus des Waldviertels“ wartet der Arnold Schoenberg Chor mit einem Programm weltbekannter Opernchöre auf.