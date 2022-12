Horner Big Band einmal mehr in Bestform

Werbung

„As time goes by“ (Wie die Zeit vergeht) – einen passenderen Titel hätte die Big Band Formation Horn (BBFH) für ihr Jubiläumskonzert im fast bis auf den letzten Platz gefüllten großen Saal des Vereinshauses nicht wählen können. 25 Jahre BBFH – eigentlich sind es 27, die zwei Jahre des Nicht-auftreten-Könnens sind der Pandemie geschuldet – gehören natürlich gefeiert.

Gefeiert wurde nicht nur von der Big Band, sondern auch die Band, die im Laufe dieses Vierteljahrhunderts zu einem unverzichtbaren wie auch wertvollen Bestandteil des Horner Kulturlebens geworden sind – und es hoffentlich noch sehr lange bleiben wird.

Obmann Roland Gatterwe zeichnete für die Gesamtleitung und die wie immer ebenso perfekte Moderation was die Musikstücke, die Komponisten und die Hintergründe zu den Werken verantwortlich und nahm sich dabei auch kein Blatt betreffend die weltweite politische Situation vor den Mund. Er nahm heuer erstmals nicht in der ersten Reihe bei den Saxophonisten Platz, sondern saß aus gesundheitlichen Gründen in der ersten Reihe beim Publikum. „Nach 27 Jahren sitze ich nicht bei meinen Musikern, sondern hier. Und ich muss sagen, sie haben – vermutlich weil ich nicht dabei bin – hervorragend gespielt“, scherzte er.

Bürgermeister Gerhard Lentschig (rechts) und Bezirkshauptmann Johannes Kranner zählten zu den ersten Gratulanten von Obmann Roland Gatterwe, den beiden Saxophonistinnen Eva Binder und Annika Zimmerl, die ihre „Premiere“ in der Band feierten, sowie Bandleader Alexander „The Voice“ Zeug (von links). Foto: Rupert Kornell

Bei seinen Ausführungen durfte auch ein Streifzug durch die Geschichte der BBFH nicht fehlen. Gatterwe erinnerte an den ersten Aufruf zur Gründung der Gruppe, dem ganze drei Leute gefolgt waren, aber nur wenig später waren es schon 34 Musiker. Insgesamt spielten in dieser Zeit rund 90 Personen in der Band, heute gibt es einen Stamm von 26. Fast genau 90 Konzerte gab es in 30 verschiedenen Spielorten.

„Standing Ovations“ für Alex Zeug und seine Musiker

„As time goes by“ war auch der erste von 18 Titeln, darunter viele bekannte und immer wieder gern gehörte, aber auch etliche neu einstudierte. „American Petrol“, „Bei mir bist du schön“ oder „What a wonderful world“ begeisterten im ersten Teil, im zweiten unter anderem „Blende auf“ (die Signation der ehemaligen Radio-Sendung „Autofahrer unterwegs“), „Satisfaction/Yesterday“, „Thriller“ oder „My way“. Müßig zu betonen, dass sich die BBFH als Ensemble präsentierte, das mit weichen, melodiösen Tönen ebenso überzeugte wie mit vollem, prächtigen Sound. Kein Wunder, waren doch lauter Vollblutmusiker am Werk, von denen etliche – einzelne zu nennen, wäre unfair – auch als Solisten überzeugten.

Nach „Standing Ovations“ gab es noch Zugaben und anschließend ein Konzert der Combo im Vereinshaus-Foyer.

