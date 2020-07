Der aus Film, Fernsehen und Theater bekannte Schauspieler Stephan Paryla-Raky, der international renommierte Bariton Benno Schollum und der kongeniale Pianist Albert Sassmann richteten ihr gemeinsames Interesse in der Burg Gars ganz auf „Des Wieners Lied“ und „Des Wieners Leid“ aus.

Heiteres und Tiefsinniges gaben Einblick in das Leben im alten Wien. Ein Programm, das Hermann Leopoldis „A guater Tropfen, so dreimal täglich“ ebenso umfasste wie das aus Ferdinand Raimunds Wiener Volksstück „Der Verschwender“ stammende „Hobellied“ oder den 1914 entstandenen Evergreen „Wien, du Stadt meiner Träume“ von Rudolf Sieczyński, der als Schlusslied mit tatkräftiger Publikumsbeteiligung dargeboten wurde.

Zwischen den Musiknummern befasste sich Stephan Paryla-Raky eindringlich mit der Wiener Seelenlandschaft in der Literatur und servierte mit viel Verve Auszüge unter anderem aus Fritz Grünbaums „Die Schöpfung“, insbesondere aber aus den Werken des bedeutenden Wiener Zeitkommentators Anton Kuh.

Nach 30 Jahren wieder in Gars



Stephan Paryla-Raky hat übrigens eine ganz besondere Verbindung zur Garser Burg: Vor über dreißig Jahren spielte er bei der allerersten Musiktheater-Aufführung im Burghof den Soldaten in Stravinskys "Geschichte vom Soldaten". Somit kehrte er am Freitag gewissermaßen an die Wiege seiner großen Schauspielerkarriere zurück. Eine höchst gelungene Rückkehr – das Publikum dankte für einen herrlichen Wienerlied-Abend, der aufgrund des unbeständigen Wetters in den Festsaal der Burg verlegt wurde, mit viel Applaus.

Wer den Abend versäumt hat, muss keinen Grund zur Sorge haben: Am 21. August ist Stephan Paryla-Raky noch einmal in der Burg Gars zu erleben. Zusammen mit dem großartigen Pianisten und Komponisten Bela Koreny verbringt er mit dem Publikum einen Abend, der dem Wiener Schriftsteller Anton Kuh gewidmet ist.

Die nächsten Höhepunkte



Am kommenden Freitag (24. Juli) wartet ein weiterer Höhepunkte des KlangBurg Gars-Sommerprogramms: Das musikalische Zusammentreffen des großartigen Akkordeonvirtuosen und Wahl-Garsers Otto Lechner mit dem universellen Stargitarristen Harri Stojka. Die Schauspielerin Anne Bennent liest dazu Texte über Menschen und Musik.

Am 31. Juli ist unter dem Motto „Alle Menschen werden Brüder“ das „WESPA“, das Westpannonische Streichquartett aus Ungarn zu erleben, das gemeinsam mit Intendant Johannes Wildner Beethovens Streichquintett C-Dur, op.29 spielt. Als „Stargast“ aus Berlin besucht der südafrikanische Tenor Siyabonga Maqungo die Burg Gars und gibt Musik von Mozart über Beethoven bis hin zu Folklore aus seiner Heimat zum Besten.



Karten gibt es online auf www.operburggars.at, per Email an office@operburggars.at, tel. unter 02985/33000 sowie an Vorstellungstagen ab 18 Uhr an der Abendkassa.