Big Band-Sound und Kabarett auf der Burg Gars

Gemeinsam mit der 17-köpfigen Max Hagler Big Band zollt Andy Lee Lang der Musik der zwei Musik-Legenden Frank Sinatra und Udo Jürgens am Freitag, 18. August, um 19.30 Uhr auf der Bühne der Oper Burg Gars Tribut. Wie immer ohne Imitation, aber dennoch authentisch verführt Andy, der mittlerweile selbst zu einem der größten Entertainer dieses Landes geworden ist, sein Publikum. In der ersten Hälfte des Konzertes geht es in die Big Band Zeit von Frank Sinatra, danach widmet sich Andy mit neuen Arrangements dem Schaffen von Udo Jürgens. Hits wie „Strangers In The Night“, „New York“, „Fly Me To The Moon“ sowie „Mit 66 Jahren“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Fünf Minuten vor Zwölf“ und „Merci Cherie“ sind bei diesem Konzert nur einige von vielen Highlights.

Einen Tag später, am Samstag, 19. August, ebenfalls um 19.30 Uhr, verspricht Walter Kammerhofer einen Angriff auf die Lachmuskeln und warnt das Publikum: „Es gibt keine Atempause, atmen Sie daher zu Hause vor!“ Sein „Best of Open Air“ ist eine Verdichtung seiner Programme von zwölf Stunden auf 111 Minuten.