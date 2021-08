Der Umbau des Museums Horn in ein landwirtschaftliches Kompetenzzentrum geht in die Zielgerade. In der Vorwoche wurde im Rahmen des Museumsmittwochs nun die Möglichkeit geboten, sich vor Ort über die letzten Fertigungsschritte zu informieren.

Mit dem Umbau und der Neugestaltung des Museums wurde vor drei Jahren begonnen. Die wertvollen archäologischen und landwirtschaftlichen Exponate des Museums bildeten den Ausgangspunkt für die Umgestaltung in das entstehende landwirtschaftliche Kompetenzzentrum, führte Kultur-Stadtrat Martin Seidl bei dieser Gelegenheit aus. Ziel der Umgestaltung sei es, im Bereich der landwirtschaftlichen Objekte zeitgemäße Strukturen zu schaffen und vor allem auch Synergien zu nutzen, ergänzte Museumsleiter Anton Mück. Außerdem, so hofft Seidl: „Mit der Umgestaltung rechnen wir schon auch mit steigenden Besucherzahlen.“

Startschuss fällt am 28. September

Auch während der Corona Pandemie waren die Arbeiten im Museum voll im Gange und so vergrößert sich das Museum nicht nur nach oben durch den Ausbau der Dachböden, sondern auch durch die moderne Gestaltung des Untergeschoßes und der Neugestaltung des Außenbereichs (die NÖN berichtete mehrfach). Auch wurde das Museum im Innenbereich barrierefrei gemacht. Der Eingangsbereich ist ebenfalls fertig und wird, so sagte Mück, von den Besuchern großartig angenommen. Außerdem haben laut Museumsleiter Anton Mück Shop und Café-Bereich den Umsatz schon verdoppeln können.

Die Eröffnung des landwirtschaftlichen Kompetenzzentrums erfolgt am 28. September ab 16 Uhr durch Landtagspräsident Karl Wilfing. Mit einem großen Volksfest mit der Stadtmusikkapelle und der Gruppe „Fliederstaudn & Wurzelwerk“ aus Mödring wird die Dauerausstellung „Mensch.Boden.Technik – 7500 Jahre Landwirtschaft“ dann am 2. Oktober im Rahmen der „Langen Nacht der Museen 2021“ eröffnet. Das Museum Horn soll mit diesem Umbau zu einem „Flaggschiff“ in der NÖ Museumslandschaft werden.