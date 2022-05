Auf Fahrbahn gelaufen 6-jähriger Bub in Drosendorf von Auto erfasst

E in 6-jähriger Bub wurde bei einem Unfall am Donnerstag in Drosendorf leicht verletzt. Das Kind war auf die Straße gelaufen und wurde dort vom Wagen einer 20-Jährigen aus dem Bezirk Horn erfasst.