Alle drei Lenkerinnen wurden nach dem Unfall in die Landeskliniken nach Horn bzw. Hollabrunn gebracht. An den Fahrzeugen der beiden älteren Frauen entstanden Totalschäden, am Pkw der 38-Jährigen nur leichter Sachschaden.

Die FF Eggenburg und Stoitzendorf waren mit der Fahrzeugbergung beschäftigt und führten deswegen auch wechselseitige Verkehrsanhaltungen durch.