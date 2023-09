44 Horner bei Senioren-Bundeswallfahrt

Als Vertreter von NÖs Senioren nahmen in der vergangenen Woche 44 Personen unter Leitung von Bezirksobmann Rudolf Weiser an der Bundeswallfahrt des österreichischen Seniorenbundes im Stift Admont in der Steiermark teil. Bei der Führung durch das gewaltige Benediktinerstift bestaunten die Wallfahrer aus dem Horner Bezirk die weltgrößte Klosterbibliothek und konnten auf persönliche Einladung von Abt Gerhard Hafner beim Festgottesdienst in der großen Stiftskirche mit 1.200 Besuchern aus ganz Österreich im Chorgestühl vor dem Altar Platz nehmen und die Ansprachen von Bundesobfrau Ingrid Korosec und des steirischen Landesobmannes Gregor Hammerl aus nächster Nähe erleben.

Die Heimfahrt durch den Nationalpark Gesäuse bei herrlichem Wetter bildete für die Horner Senioren einen schönen Abschluss dieses 14-stündigen Wallfahrtstages.