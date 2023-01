Horner Bezirks-SPÖ: „Wir wollen Veränderung!“

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

„Am 29. Jänner haben wir die Chance zur Veränderung, daher wählt die SPÖ, um die Vorherrschaft der ÖVP im Land zu brechen“, gab Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger beim Neujahrsempfang der SPÖ im Gasthaus Gamerith in St. Marein vor rund hundert Vertretern aller Parteiorganisationen die Devise für die Wahl am kommenden Sonntag aus.

In seinem Referat sparte er Themen den Bezirk betreffend aus und konzentrierte sich ganz auf landesweite wie Verkehr, Bildung, Pflege, Einkommen, Teuerung oder Arbeitsplätze und zeigte auf, wie es seine Partei besser machen könnte, „denn die Schwarzen haben NÖ abgewirtschaftet“.

Schon zuvor bei der Begrüßung hatte Regionalgeschäftsführer Josef Kromsian den „Einpeitscher“ gespielt und die Parteifreunde motiviert: „Wenn jeder von euch zwei Wähler bringt, hat die ÖVP-Allmacht im Land ein Ende!“

Hauptreferent war der Steirer Max Lercher, früher SPÖ-Bundesgeschäftsführer, jetzt Nationalratsabgeordneter. In einer sehr emotionalen Rede, die immer wieder von Beifall unterbrochen wurde, griff er ausschließlich die ÖVP an, die anderen Parteien ließ er ungeschoren. Warum man die SPÖ wählen soll, begründete er so: „Wir orientieren uns an den alltäglichen Sorgen der Leute, wir kämpfen für mehr Gerechtigkeit, wir schwingen keine großen Reden, sondern arbeiten hart, damit es die Leute in unserem Land besser haben.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.