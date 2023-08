Die Wein-Hochburg lädt zum Winzerfest

Los geht's am Freitag, 1. September, mit dem Brauchtumsabend. Die Eröffnung findet um 18 Uhr am Hauptplatz statt, dann erfolgt der Festzug in den alten Steinbruch, wo bei Aufführungen der Volkstanzgruppe Waidhofen und Musik der Trachtenmusikkapelle Harmonie Weyer gefeiert wird.

Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, haben ab jeweils 14 Uhr zahlreiche Röschitzer Winzerhöfe für Gäste geöffnet. Am Sonntag bieten ab 11.30 Uhr einige davon auch Mittagstisch an. Am Samstag findet um 10 Uhr eine geführte Riedenwanderung statt (Treffpunkt Kapellenplatz, Voranmeldung 0664/73667189), um 14 Uhr gibt es eine Kellergassenführung (Treffpunkt Kapellenplatz, Voranmeldung 0650/3577134).

Geöffnet hat am 2. und 3. September auch von 10 bis 17 Uhr das Raritäten Privatmuseum von Emmerich Grath. Gezeigt werden das alte Handwerk und Bräuche von Röschitz. Auch das kleinste Weinbaumuseum birgt viele Geheimnisse, vom Bindern bis zur Weinbeergoas. Als Höhepunkt gibts am Sonntag den 3. September ab 13 Uhr das Schaubacken des original Röschitzer Prügelkrapfen.