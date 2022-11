Im Schritt-Tempo in Vordermann gekracht

Der Vorfall ereignete sich am 5. November gegen 11.40 Uhr. Der 50-Jährige war mit seinem Auto auf der Industriestraße in Richtung Prager Straße unterwegs. Er wollte nach rechts einbiegen und nahm, an sein Vordermann ebenfalls nach rechts einbiegen wolle und schaute nach links auf den Querverkehr - es kam zum Auffahrunfall.

Während der 50-Jährige unverletzt blieb, klagen der 68-Jährige und seine 67-jährige Gattin sowie der 38-jährige Sohn, die beide ebenfalls im Auto waren, über Rücken- bzw. Kopfschmerzen. Sie wurden mit der Rettung in das Landesklinikum Waldviertel Horn eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurden.

