Jazzclub Drosendorf: Drei Musiker, viel Vergnügen

Zum Ende ihrer ausgedehnten Europatournee und zum Abschluss des Jazzfestes Znojmo, in dessen Rahmen dieses Konzert stattfand, gastierte das tschechisch-österreichische „KUH-Trio“ im Jazzkeller Drosendorf. Die Band präsentierte sich als gut eingespielte, flexibel und mit Spielfreude agierende Einheit und zeichnete sich durch starke Interaktionen und solistische Beiträge auf hohem Niveau aus.

Das Trio hatte im Grunde zwei Leader: Einerseits František Uhlíř am Kontrabass, der durch seine stupende Spieltechnik auch oft die Melodieführung übernahm, andererseits Edi Köhldorfer, dessen Gitarre geniale Harmonien, verblüffende Soli und extravagante Melodien lieferte, und der auch in wunderbar unaufgeregter Weise durchs Programm führte. Der Dritte im Bunde, der Schlagzeuger Jaromír Helešic, hielt sich meist zurück und verstand sich als absolut zuverlässiger, solider rhythmischer Zudiener.

Dass er aber ganz anders konnte, bewies er dem staunenden Publikum bei seiner fulminanten Soloeinlage im Abschlussstück des offiziellen Programms „O Samba Boemio“, einer tschechisch-brasilianischen Latin-Nummer, einem böhmischen Samba eben. Die Kompositionen stammten alle von Köhldorfer oder Uhlíř und waren äußerst kurzweilig und enorm stimmungsvoll, wie zum Beispiel „Old Souls“, das titelgebende Stück ihres aktuellen Albums.

Dezent, aber unerbittlich zogen die drei an einem gemeinsamen Strang. Die Stücke umwehte die Aura des Edlen, in der Vordergründigkeit und Effekthascherei keinen Platz hatten. Bei der abschließenden Jamsession zeigte Jiří Ludvík, Festivalpräsident des Jazzfestes Znojmo, mit einer fulminanten Einlage sein großes Können an der Geige.

