Aufgerüstet Klinikum Horn investiert 700.000 Euro in neues MRT

Lesezeit: 3 Min RH Red. Horn

Bei der Präsentation des neuen MRT: Andreas Weber (Leitender Radiologie-Technologe), Maria van Dyck (Stadträtin Horn Familie), Barbara Stark (Stadträtin Horn Gesundheit und Bildung), Andreas Reifschneider (Geschäftsführer Gesundheit Waldviertel GmbH), Martin Breitenseher (Ärztlicher Direktor und Leiter des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin), Franz Linsbauer (Landtagsabgeordneter), Gerhard Lentschig (Bürgermeister Stadtgemeinde Horn), Franz Huber (Kaufmännischer Direktor) und Elisabeth Klang (Pflegedirektorin). Foto: privat

S eit wenigen Tagen ist am Institut für Radiologie und Nuklearmedizin im Horner Landesklinikum ein neuer High-End-Magnetresonanztomograph (MRT) im Einsatz. Der „Magnetom Vida fit“ zählt zu den modernsten Geräten in diesem Bereich, in die Anschaffung wurden 700.000 Euro investiert.