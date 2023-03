Garser Mahnwache für den Tierschutz

Die gebürtige Wienerin lebt seit ihrer Pensionierung in Tautendorf bei Gars. Tierschutz ist für sie „Wesenschutz“. Was sie zur Tierschützerin gemacht habe? „Jährlich werden bis zu einer halben Million Füchse als Freizeitbeschäftigung getötet“, sagt sie. Sie habe früher selbst auch die Fuchsjagd in England kritiklos beobachtet. Heute sei sie der Meinung, dass kein Wesen über den anderen stehe.



Auf Missstände wie diese wies Schneider mit aufgelegtem Infomaterial interessierte Bürger hin. „Man hat nicht nur Rechte in der Gesellschaft, sondern wohl auch Pflichten. Das ist mein Beitrag dazu", ,so Schneider, die zwei Stunden lang die Mahnwache hielt. Als Beispiel nannte sie Legehühner, auch in Anbetracht des kommenden Osterfestes. Den Menschen sei die Wahrheit im Bezug auf„Eierfabricken" zumutbar: „Unsere Ernährungsgewohnheiten beeinflussen das Leben der Nutztiere in großen Maßen". Tierleid werde verstärkt durch Konsumverhalten „gesteuert". Bedingt durch die Qualzucht legen Hühner etwa 300 Eier pro Jahr und werden maximal zwei Jahre alt.

