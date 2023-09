Horn: Mit „Klima-Bier“ für mehr Klimaschutz

„Graue Asphalthitze oder grüne Treffpunkte – was willst du?“ - unter diesem Motto trafen über 20 Bürger bei der Pestsäule zusammen. Mit den Forderungen für einen begrünten Kirchenplatz und ein wiederbelebtes Stadtzentrum setzen sie sich für ein lebenswertes Horn ein.

Im Anschluss luden der Veranstalter, die Klimavolksbegehren Regionalgruppe Horn, gemeinsam mit dem Verein Weltladen Horn zum „Klimabier“. Austausch in entspannter Atmosphäre, anregende Gespräche, Spaß, sowie ernste Themen füllten den späten Nachmittag. „Das Klimavolksbegehren arbeitet weiter, bis die schriftlichen Versprechen der Politik umgesetzt werden. Denn unsere Überzeugung ist es, dass Klimaschutz Gewinn an Lebensqualität bedeutet“, meinte Sprecher Lautaro Iriarte. Mit einer positiven Vision und in Dialog mit der Gesellschaft soll so Bewegung aufgebaut werden, um Blockaden zu überwinden und beim Klimaschutz endlich „die Ärmel hochzukrempeln‘“, wie Iriarte meinte.