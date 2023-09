„Frau Thomas“ rockte das Stadtsee.Fest

Langeweile kam an diesem Wochenende in Horn mit Sicherheit nicht auf. Ein magisches Musikerlebnis konnten die Besucher des Horner Stadt.Seefests in geballter Form erleben. Campus, Weitblick, Kulisse, Stadtsee und Seedeck waren Bühne für großartige Performance.

Die Gäste konnten bei den Liveauftritten feststellen, wie aufregend, vielfältig und zeitgemäß die älteste Kunstform des Musizierens ist. Unter dem Motto „Hören, Sehen und Erleben“ sorgten „Mamozi“ (Afro Fusion/Contemporary/Traditional music), „The Goodhouse“ mit Iris "Rainbow" Woodhouse und Olga Minski und Karin Daym, Wemimo (Soul, Jazz and Classics), „Aminata & The Astronauts“ (Soul, Gospel und Funk-Klassiker), „Da Jo & El Tobo + Wödunter-Gang“ mit geschmeidigen Samba-, Salsa- und Rumba-Rhythmen, „Mary Jane´s Soundgarden“ mit Funk, Neo-Soul und moderner Funk-Rock und DJ Plato (Alternative, Hip Hop, Charts) und „DJ Fibonaxi“ (Funk, Soul, Latin) für Stimmung.

Höhepunkt im Rahmen des Stadt.Seefests war aber der Auftritt von Frau Thomas (Conchita) und Herrn Martin im Weitblick des Campus. Mit dieser neu gegründeten Formation ist Thomas Neuwirthgemeinsam mit der Band „die Pralinen“ auf Initiative von Initiator Stefan Rabl von „Andere Welten“ in Kooperation mit dem Verein Yolo erstmals live mit einem speziellen Varietéprogramm als hochwertiges Entertainment in Erscheinung getreten. Dabei brillierte die Formation mit eigenen Songs über Chansonartiges bis hin zu kurios-humorvollem Liedgut und unkonventionellem Wiener Chanson, wobei eines quasi als Motto stehts im Vordergrund stand: „A Gaudi muass sein!“

Anton Mück, Leiter des Museum Horn, übergab die vom Museum Horn gestaltete Broschüre zur Ausstellung „Oh Du Heilige Kümmernis“ an die Entertainerin. Das Festival Projekt „Andere Welten“ geht bis Weihnachten weiter. Es wird eine Reihe von Theatervorstellungen, Konzerte und Familienvorstellungen geben. „Auch Schauspieler Philipp Hochmair wird im Rahmen des Festivals in Horn gastierten“, berichtete Stefan Rabl. Weiter geht's am 3. November im Campus Horn.