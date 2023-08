Horn Hundeverbot im Restaurant „Seedeck“ sorgt für Aufregung

Hund, Golden Retriever Foto: Weingartner-Foto

U nverständnis rief eine Verordnung bei einem Besucher des Restaurants „Seedeck“ beim Horner Stadtsee hervor, der dies in einem Brief an Bürgermeister Gerhard Lentschig kundtat und diesen auch der NÖN zukommen ließ. Der Stein des Anstoßes: Hundeverbot im Restaurantbereich.

Auszugsweise ist in dem Schreiben zu lesen: „Ich verstehe nicht, wieso es nicht möglich ist, dass man den Zugang auf der Seite des Nordsees gestattet, da sich auf dieser Seite auch der Hundebadebereich befindet. Grundsätzlich empfinde ich die Behauptung, dass meine Hunde ein Gesundheitsrisiko darstellen als eine Unterstellung und für mich nicht nachvollziehbar. Immerhin ist der Zugang für Hunde aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen (auf welche nicht näher eingegangen wird) nicht gestattet. Bei ihren zweibeinigen Badegästen wird wohl auch kein Gesundheitszeugnis verlangt, bevor sie Zutritt zur Anlage erhalten, oder?“, schreibt Markus Klein aus Rohrbach. „Aus meiner Sicht entsteht dem Seedeck aufgrund dieser nun herbeigeführten Auflage ein wirtschaftlicher Nachteil und eine Schlechterstellung gegenüber anderen Lokalen“, meint Klein in seinem Brief weiter. Mit den Vorwürfen konfrontiert, verweist Bürgermeister Lentschig darauf, dass diese Verordnung bereits seit der Eröffnung des „Seedeck“ Gültigkeit habe und dieser ein Beschluss des Gemeinderates zugrunde liege, der von Seiten aller Fraktionen eingehend diskutiert wurde. „Es war uns wichtig, dass wir auch für die Hundebesitzer eine Möglichkeit schaffen, um ihren Vierbeinern im Sommer die Möglichkeit zur Abkühlung zu bieten“, stellt Lentschig fest und verweist auf die Hundezone im Stadtsee. „Leider gibt es immer wieder Hundebesitzer, die sich an keine Verordnungen und Regelungen halten wollen und dann leiden alle darunter“, bedauert der Bürgermeister und stellt gleichzeitig fest, dass der Hundebereich äußerst diszipliniert in Anspruch genommen wird. Argumente wie „Mein Hund beißt nicht!“ oder „Meiner ist der bravste Hund!“ lässt Lentschig dennoch nicht gelten. „Ich sehe ein, dass es schwierig ist, für alle eine gerechte und akzeptable Lösung zu finden. Wir müssen aber auch auf jene Bade- und Restaurantgäste und auch Kinder Rücksicht nehmen, die eben keine Hundefreunde sind oder sogar Angst haben“, hofft der Stadtchef auf Verständnis.