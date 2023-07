Geras: Neues Wohngefühl am Campingplatz

+

„Das Schönste ist, dass wir dort arbeiten dürfen, wo andere Urlaub machen“, sagten Ernst Mischling und Manfred Toifl. Die beiden sind seit Mai als Pächter die Betreiber des Campingplatz „Camping Edlersee Geras“. „Es gibt keinerlei Ressentiments, weil wir die Neuen sind, das beflügelt uns“, sagen die beiden. Jetzt wollen sie dem beliebten Freizeitareal Frischzellenkur verpassen und es modernisieren. Momentan wird fleißig gewerkelt, denn natürlich gehen mit dem Pächterwechsel auch ein paar Neuerungen einher. „Wir haben die Anzahl der Zelt- und Stellplätze vermindert, damit wir große Einheiten anbieten können“, sagt Mischling. „Wir haben zahlreiche Ideen und viel Geld zur Weiterentwicklung dieses Kleinjuwels investiert“, berichtet Toifl.

Neben dem Campingplatz sind Stellplätze für Eigentum-Mobilheime in gehobenen Standard in Planung. „Hier ist eine neues Village im Entstehen“, erklärt Mischling. Die ersten drei Mobilheime wurden in der Vorwoche angeliefert und mittels Kran auf die Stellplätze gehievt. Die Parzellen für die Mobilheime haben eine Größe von 195 bis 250m². In der ersten Ausbaustufe sind zwölf Eigentum-Mobilheime in Planung. Das gesamte Areal ist für 25 Mobilheime ausgerichtet. Die Mobilheime sind 54m² groß (12 x 4,5m) und 12 Tonnen schwer und werden in einem Stück transportiert.

Von Glasfaseranschluss bis See-Zugang

Der Plan ist außerdem, dass überall schnelles Internet verfügbar ist. Der Platz ist bereits zum großen Teil mit Glasfasernetz abgedeckt. „Das WLan funktioniert bestens“, sagt Toifl. Wasseranschlüsse sind über alle Stell- und Zeltplätze verteilt, sodass sich immer einer in unmittelbarer Nähe befindet. Jeder Platz verfügt auch über Abwasser- und Stromanschluss. Es gibt eine neue gestaltete Rezeption und eine komplett neue Buchungssoftware, mit der auch Verfügbarkeitsabfragen auf der Internetseite möglich sind. Die Nachfrage nach Stell- und Zeltplätze ist groß: Kein Wunder, denn die Plätze liegen in Ufernähe, haben einen freien direkten Zugang zum See und die ruhige Lage kann auf saftig grüner Wiese genossen werden. Und ein ungeschriebenes Gesetz lautet: „Wanderer und Radfahrer, die abends auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit sind, finden bei uns immer noch ein Platzerl. Es wird niemand in der Nacht draußen gelassen.“

Außderm stehen ein großes Sanitärgebäude mit WC-Anlagen, Duschen und Handwaschbecken sowie ein Raum mit zahlreichen Becken für die Reinigung des Geschirrs sowie einer Waschmaschine zur Verfügung. Daneben befindet sich der „Rote Salon“. Dieses Holzgebäude kann sowohl von Schulklassen zum Übernachten, aber auch von den Gästen bei Schlechtwetter genutzt werden.

Auch weitere Pläne gibt es schon. So sind eine Wohnung, ein Wohnwagen und ein Wohnmobeil als Mietunterkünfte in Vorbereitung. Sämtliche Stellplätze weisen einen Wasser-, einen Abwasser- und einen Stromanschluss auf. Demnächst wird auch ein Musterhaus eines regionalen Anbieters in der Größe 10,5 x 4 Metern auf dem Campingplatz aufgestellt, das ebenfalls gemietet werden kann.