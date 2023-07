Festival-Auftakt im Stift Altenburg

„Musik ist etwas, das verwandelt wie nichts Anderes. Die Frage, inwiefern uns Musik innerlich bewegt und verändert, soll im Zentrum des heurigen Festivals stehen, weshalb wir das Leitmotiv,Metamorphosen' gewählt haben,“ sagt Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter des Allegro Vivo Festivals.

Für die 45. Edition des Kammermusikfestivals im Waldviertel geht es ihm entsprechend diesem Untertitel darum, „zu hinterfragen, welche Rolle Musik in einer Welt im Umbruch einnimmt, wie wir sie nun gerade vorfinden“, sagt Khadem-Missagh. Er möchte die 50 Konzerte, die von 4. August bis 17. September an 25 Spielorten stattfinden, unter dem roten Faden sehen, „inwiefern Menschen die besondere Fähigkeit haben, gesellschaftsverändernden Kräfte im Austausch mit anderen freizusetzen. Auf dass Musik verwandelt und uns auf eine höhere Ebene treten lässt.“

Beim Eröffnungskonzert am ersten Wochenende hat man dementsprechend Richard Strauss' „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ programmiert, das auch zum heurigen Schwerpunkt auf Musik aus Deutschland passt. Andererseits hat Strauss diese Komposition in Anbetracht der Scherben nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, sie kann als Mahnmal gegen Auseinandersetzungen betrachtet werden – und als Chance der „Metamorphose“ der Welt im Angesicht aktueller kriegerischer Auseinandersetzungen, so Khadem-Missagh.

Dem gegenüber steht am 4., 5. und 6. August eineUraufführung: Johannes Berauers „Change over time“ ist ein Konzert für Violine, Akkordeon und Streichorchester, das von Vahid Khadem-Missagh (Dirigent und Violin-Solist), Christian Bakanic (Akkordeon) und der Academia Allegro Vivo zur Aufführung gebracht wird. „Wie auch Strauss' Werk soll es Wandel symbolisieren“, sagt Khadem-Missagh über das Auftragswerk von Allegro Vivo. Vor diese beiden Gegenpole stellt man Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichersymphonie Nr. 10 in h-Moll, „die ein jugendliches Genie zeigt und vor Lebensfreude sprüht“, wie der künstlerische Leiter betont.

Eines von vielen Highlights ist das „Galakonzert“ am Samstag, 19. August, im Arkadenhof des Horner Kunsthauses, wie überhaupt die Festivalstadt Horn mit einer ganzen Reihe von Konzerten im Kunsthaus, im Vereinshaus, in der Pfarrgasse oder am Stadtsee aufwarten kann.