Start für Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Gars

Vor einigen Tagen sind bereits Bagger auf dem ehemaligen Buhl-Gelände in der Schillerstraße aufgefahren, um die einstigen Werkstätten, die die letzten zwei Jahrzehnte als Lagerhallen genutzt wurden, abzureißen und Platz für das neu zu errichtende Haus der Garser Feuerwehr zu schaffen.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, diese Arbeiten an den Bestbieter, die Firma Stark aus Irnfritz, mit einer Angebotssumme von 63.500 Euro exklusive Umsatzsteuer zu vergeben. Ebenso einstimmig fielen auch die weiteren Vergaben an die jeweiligen Bestbieter aus: Die Firma Swietelsky aus Horn wird die Baumeisterarbeiten um rund 773.000 Euro ausführen, die Firma Holzbau Unfried aus Gars die Zimmermeisterarbeiten um knapp 521.000 Euro, die Firma Kugler aus Gföhl die Arbeiten für Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär um rund 680.000 Euro und die Firma Gottwald aus Melk die Elektrotechnik-Leistungen um 801.000 Euro – alle inklusive Umsatzsteuer.

Einstimmigkeit auch bei den Subventionen gegeben

Vergleichsweise bescheiden sind dagegen die Summen, die als Subventionen genehmigt wurden: Die Feuerwehr Etzmannsdorf erhält 588 Euro, das ist die Mehrwertsteuer, für den Ankauf eines Anhängers, der in Wolfshof stationiert sein wird, die Feuerwehr Gars einen Kostenzuschuss von 7.300 Euro (entspricht ebenfalls der Umsatzsteuer) für das umgebaute Versorgungsfahrzeug. 3.750 Euro gehen an den Verein für Tourismus und Wirtschaft für die Marktstandsgebühren des Viktualienmarktes, 1.000 Euro an den Kulturverein Kamptal für den historischen „Kulturzug Kamptalbahn“, der am 13. und 20. Mai auch in Gars Station machen wird.

Auf Anregung von Gemeinderat Gerald Steindl kauft die Gemeinde zwei VOR-Klimatickets um zusammen 1.720 Euro an, die ab 1. Juni der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dafür zahlen Hauptwohnsitzer sieben Euro, Nebenwohnsitzer 15 Euro pro Tag. Bei verspäteter Rückgabe fallen 15 bzw. 23 Euro pro Tag an. Eine genaue Nutzungsvereinbarung wird noch ausgearbeitet, eine Online-Reservierung eingerichtet (schnupperticket.at).

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.