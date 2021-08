Allegro Vivo: Strahlende Gäste und viel Humor .

„An Ihren strahlenden Gesichtern sehe ich, dass Sie sich so wie wir auf dieses Konzert freuen“, leitete Allegro Vivo-Geschäftsführer Nikolaus Straka das Eröffnungskonzert des 43. Internationalen Kammermusik Festivals Allegro Vivo in der Barockbibliothek des Stiftes Altenburg ein und verwies auf 50 Konzerte in 25 Spielorten vornehmlich im Waldviertel und auf die gut 400 Teilnehmer der Sommerakademie.