Zu einer rasanten Ballnacht hatten Ballorganisator SPÖ-Stadtrat Marco Stepan und sein Team ins Vereinshaus geladen, denn gleich nach den Weihnachtsfeiertagen und Silvester nahm das Ballgeschehen mit dem traditionellen Dirndlball der SPÖ Ortspartei Horn am 4. Jänner in der Region wieder volle Fahrt auf.

Begeisterung am Horner Dirndlball .

Nach der Begrüßung der Ehrengäste – an der Spitze Landesabgeordneter und Bürgermeister Jürgen Maier, Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger, die Gemeindemandatare Gerhard Lentschig, Heinrich Nagl, Martin Seidl und Walter Kogler-Strommer, Primar Martin Breitenseher vom Landesklinikum Horn, und Erik Nemeth, Büroleiter in der Bezirkshauptmannschaft Horn und den Vertretern der heimischen Wirtschaft und Banken, ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu Stämmen wäre, wie Stepan meinte, eröffneten Artisten und Jongleure vom Circus Pikard mit ihrer großartigen Performance die Veranstaltung.

Erstmals übernahm „Schickaria“ mit Reinhard Loth, Tina Steininger, Gerhard Frühwirth und Thomas Kazeras das Kommando im ¾-Takt und lockten die Anhänger des Tanzvergnügens auf das Parkett. Eifrig waren die Losverkäufer unterwegs, um Lose unters Partyvolk zu bringen. 13 Hauptpreise im Wert von 6.200 Euro und 60 Sofortpreise kamen zur Verlosung.

Mit dem Auftritt der Akteure Ed Ricker, Claudia Baricz, Birgit Prinz und Alexander Scheller vom Circus Pikard zur Mitternächtlichen Stunde gelang dann das Kunststück, die Stimmung nochmals zu steigern. Tosender Applaus war der Dank dafür. Die Stimmung war bis in die Morgenstunden bestens. Denn was die Gäste geboten bekamen, war Ballvergnügen in seiner Reinform.