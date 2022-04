Jazz W4 startet mit Gipsy Swing in die Saison

Werbung

Der aus einer Wiener Sinti-Familie stammende Joschi Schneeberger ist sowohl national als auch international in den verschiedensten stilistischen Richtungen unterwegs, seine musikalischen Wurzeln liegen im Gypsy Swing, berichtet Vereinsofbrau Sabine Dallamassl.

Neben zahlreichen heimischen und internationalen Jazzgrößen arbeitete er daher auch immer wieder mit bedeutenden Gypsy Jazz Musikern zusammen. Gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Partner, dem renommierten Jazzgitarristen Martin Spitzer und dem jungen Gypsy Jazz Virtuosen Julian Eggenhofer, widmet er sich erneut der Musik des legendären Django Reinhardt.

Das Trio spielt die bekannten Gypsy Jazz Klassiker, genretypische Originals und Djangos schönste Kompositionen. In Horn mit dabei ist die ausdrucksstarke Vocalistin Patrizia Ferrara. Sie harmoniert wunderbar mit dem Swingtet, das ihre samtige, an eine moderne Billie Holliday erinnernde Stimme, in einem ganz besonderen Licht erstrahlen lässt.

Beginn ist um 20 Uhr, Karten (Vorverkauf19 Euro, Abendkasse 22 Euro) sind bei BMW Dallamassl und im Kunsthaus Horn erhältlich.

