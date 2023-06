Kunst am Wachtberg: Auftakt für Jubiläumssaison

Die Installationen der internationalen Künstler am Wachtberg in Thunau fügen sich perfekt in die zauberhafte Landschaft ein, sie setzen sich mit dem idyllischen Platz in der agrarisch genutzten Landschaft auseinander, Bäume, Wiesen und Steine sind dabei Bestandteile von Kunstwerken. Im Laufe der Zeit entstanden durch das Projekt „Kunst in der Natur“ Arbeiten von mehr als 300 namhaften bildenden Künstlern.

Gegründet vor dreißig Jahren von Dieter Graf, führen nach dessen Tod die Söhne Gabriel und Raphael Graf „Kunst in der Natur“ weiter. Mit einem „Warm up“ des legendäre Monday Orchestra, diesmal mit „Ana G“ als Vorgruppe, startete man ins Jubiläumsjahr. „Seit der Gründung im kleineren Rahmen erreicht das Symposium nach dem Bau des Symposiums-Hauses eine stetig steigende Dynamik“, betont Gabriel Graf. Bei ihm und seinem Bruder Raphael war es „schlicht die Lust, das professionelle Label des Gründers weiterzuführen und jungen und etablierten Künstlern die Möglichkeit zu bieten, in der Natur zu arbeiten und im Rahmen von Ausstellungen und Finissagen ihre Objekte zu zeigen.

Söhne führen das Werk des Vaters weiter

Neben den Ausstellung sind die „Mondscheinfeste“ mit Gastauftritten von Musikern, die mit unterschiedlichsten Genre im Rahmen von „World Music“ tanz- und erlebbare Music spielen, Legendenstatus. Einige der Arbeiten sind vergänglich in ihrer physischen Form. Damit von den Werken etwas bleibt, fotografiert Graf sie. So bleibt doch etwas von den Objekten übrig, die ansonsten mit der Zeit verschwindet.

Die Organisation „Kunst in der Natur“ wurde in den Jahren ein nachhaltiges und sehr ungewöhnliches Kunstprojekt. Gabriel und Raphael lieben die Kunst in der Natur und deren Vergänglichkeit. Eine kleine Auswahl davon werden am Samstag, 3. Juni, ab 18 Uhr im Rahmen einer Retrospektive „30 Jahre Kunst in der Natur“ anhand von Multimedia-Präsentationen & Installationen gezeigt mit Videos und Bildern unter anderem von Widmar Andraschek, Hubert Lobnig, the cockpit -Enzlmüller, Schero, Gerald Pfaller, Sascha Osaka und Julia Wesely, dazu gibt es Art/Performance mit Nikolaus Eckhard, Sebastian Leopold und Verena Weninger. Im Anschluss gastieren „Marlyn & Stern“ mit Son del Raval (Latino/World) auf dem Wachtberg.