Blick zurück auf 150 Jahre Gesangverein Gars

Dieses Dokument samt den Bildern der Unterzeichner der Urkunde und viele weitere Fundstücke aus dem Archiv sind bei der ersten großen Feier am Freitag, 21. April, im Zeitbrücke-Museum zu sehen. Am Platz davor wird es ab 18.30 Uhr ein Straßenfest mit Gesangsdarbietungen (und einem Buffetzelt) geben. Im Museum selbst wird die Geschichte des Vereins in Form von Fotos, Kostümen, Zeitungsausschnitten, Instrumenten und einer Hörstation mit Interviews von derzeitigen und ehemaligen Mitgliedern, Freunden und Förderern des Vereins veranschaulicht.

Zusammengefasst haben die Geschichte des Gesang- und Musikvereins (GMV) Anton Ehrenberger, der Obmann des Museumsvereins, seine Gattin Elisabeth und Susanne Schuhmayer und sie für die Öffentlichkeit aufbereitet. Diese Sonderausstellung wird dann bis in den Herbst hinein zu sehen sein.

Alles begann mit einer Gruppe Garser Lehrer…

Die Geschichte beginnt genau am 18. Mai 1873, als Direktor Raimund Falkner mit einigen Lehrkräften den „Garser Musikverein“ gründete. Es begann mit einem Streichquartett, das im damaligen Gasthof Bruckmüller („Zum Weißen Rössl“, später Hotel Kamptalhof und Willi Dungls Bio-Zentrum, heute Frauengesundheitszentrum „la pura“) seine Proben abhielt. Aus diesen Anfängen entstand in Folge ein respektabler Chor, der etwa am 18. Februar 1900 die Posse „Servus Herr Stutzerl“ und Chordarbietungen, teilweise mit Zitherbegleitung aufführte. Am Abend wurde das Programm mit einem „Tanzkränzchen“ fortgesetzt.

Große Wende durch den Eintritt von 25 Frauen

1920 war dann eine einschneidende Wende: Dem Verein, dem bis dahin ausschließlich Männer angehörten, traten 25 Frauen bei. Zum 50-jährigen Bestehen erhielt das „Wasserwäldchen“ den Namen „Schubertpark“, weil dort ein Gedenkstein für den 1828 verstorbenen großen Liederkomponisten Franz Schubert ein Gedenkstein enthüllt wurde.

Während des 2. Weltkriegs ruhte die Vereinstätigkeit, 1947 wurde sie mit einem Silvesterkonzert wieder aufgenommen. In weiterer Folge hatte der GMV mit seinen Auftritten großen Erfolg, aber auch mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. In den 70er-Jahren setzte dann eine Stabilisierung ein, die mit Fortdauer den Verein in neue Höhen führte.

Ulrike Jordan und Franz Weigl an der Vereinsspitze

Heute wird der GMV von Franz Weigl geleitet, der 1974 als Sänger eingetreten war und 1985 die Aufgabe als Obmann übernahm, die er bis zum heutigen mit viel Engagement und Freude ausführt. Sogar noch zwei Jahre länger steht Ulrike Jordan aus Eggenburg als Chorleiterin an der Spitze, und sorgt mit ebensolchem Schwung und Begeisterung für die musikalische Führung des Ensembles.

Die Theaterveranstaltungen gehören schon längst der Vergangenheit an, Höhepunkte des Vereinslebens sind in den letzten Jahrzehnten unter anderem das jährliche Konzert, das Adventsingen in der Gertrudskirche und immer wieder Auftritte bei kirchlichen oder gesellschaftlichen Anlässen in der Gemeinde. Und auch das Feiern – nicht nur zum Jubiläum – und Chorausflüge gehören dazu und sind das Bindeglied der funktionierenden Gemeinschaft.

Die zweite große Veranstaltung geht dann am Samstag, 1. Juli, in der Mehrzweckhalle der Sportmittelschule mit einem Festkonzert – früher „Serenade“ oder „Frühjahrskonzert“ – über die Bühne.

