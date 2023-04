Gemeinde Burgschleinitz baut Bauhof und Siedlungen aus

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates – der letzten des scheidenden Bürgermeisters Leo Winkelhofer – wurden einige Aufträge für Bauprojekte vergeben.

In Matzelsdorf soll nach dem Start für die Schaffung neuer Bauplätze mit Kanal- und Wasserarbeiten die Straße bis zur Einmündung in die Landesstraße hergerichtet werden, berichtete Bürgermeister Leo Winkelhofer bei seiner letzten Gemeinderatssitzung. Der Auftrag über knapp 54.000 Euro ging an die Horner Firma Held & Francke. Generell will die Gemeinde in den Katastralgemeinden Amelsdorf, Harmannsdorf und Reinprechts-pölla die Siedlungserweiterung vorantreiben. Dafür ist die Erweiterung der bestehenden Netze (Kanal, Wasser ...) notwendig. Mit den Planungsarbeiten wurde das Ingenieurbüro Ebm für 67.000 Euro (netto) beauftragt. Der Auftrag für die Kanal- und Wasser- sowie Straßenbauarbeiten ging ebenso einstimmig für 320.000 Euro (netto) an die Firma Swietelsky.

Vergeben wurden auch Elektro- und Installationsarbeiten am gerade entstehenden Bauhof in Burgschleinitz. Die Elektroarbeiten gingen an die Firma Elektrotechnik Winkler aus Reinprechtspölla für knapp 20.000 Euro. Die Installationsarbeiten gingen an die Walter Huber Installationen GmbH aus Reinprechtspölla für 17.000 Euro für Material für Fußbodenheizung und Luft-Wärme-Pumpe. Die Montage soll, soweit wie möglich, von den Mitarbeitern des Bauhofs selbst erledigt werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.