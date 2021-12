Stimmtoniker treten am Sonntag in Maria Dreieichen auf

Die „Stimmtoniker“ wollten eigentlich etliche Adventmärkte aufsuchen, um ihre frisch herausgekommene Weihnachts-CD zu präsentieren: Das ist im Lockdown hinfällig. Ein Weg bleibt ihnen offen – und den beschreiten sie in Maria Dreieichen.

„Messen dürfen mit vier Sängern gestaltet werden und wir haben eine gute Verbindung zu Maria Dreieichen – das nutzen wir jetzt, damit wir die Lieder singen, die auf der CD sind“, erklärt Andrea Binder. Es ist nicht die erste CD des seit 2009 bestehenden Ensembles, aber die erste in der jetzigen Besetzung.

Gründer Josef Aigner ist nach wie vor dabei: Seine Eigenkomposition „A Schimmer von Weihnacht“ ist der erste Song – und überhaupt der Titel der CD. Das Lied besinnt sich auf die Schönheit der Weihnachtszeit – abseits des Shopping-Trubels – zurück. Andreas Gleiß und Josef Aigner haben außerdem bekannte Lieder neu arrangiert: „O Tannenbaum“ hat man so pfiffig noch nicht gehört. Flott-fröhliche Interpretationen wechseln sich mit dem Besinnlichen ab. Das Traditionelle geht nicht verloren („O du fröhliche“, „Stille Nacht, Heilige Nacht“), Pop-Songs werden nicht ignoriert: „Let It Snow“ oder „Rockin’ Around The Christmas Tree“ sind hierbei Klassiker in dem Genre. Hans Junek aus Eggenburg liest dazwischen vier Texte von dem Lokalpoeten Hans Molin. 21 Tracks kommen so zusammen.

Aufnahme: Vor einem Jahr in Langau

Aufgenommen wurde die CD vor einem Jahr im Musikheim in Langau. Die Tenöre wechseln sich mit Andreas Gleiß, Kurt Kren und Gottfried Rainel ab, Andrea Binder singt Sopran, Gabi Suchy ist die Alt-Stimme und Josef Aigner ist nicht nur der Bass des Ensembles, sondern übernimmt auch die Vokal-Perkussion. Claudia Müller unterstützt bei vier Liedern die Mezzosopranistin.

Die neue CD wurde noch beim Adventzauber in Eggenburg bei einem Konzert vorgestellt, dann kam der Lockdown. Bei der Messe in Maria Dreieichen konzentrieren sich die Stimmtoniker auf das Traditionelle; wenn es möglich ist, wird danach ein Konzert angehängt, um einige kommerzielle Weihnachtslieder vorstellen zu können. Auch sonst ist man froh, auftreten zu können: „Wir gfrein uns an Haxn aus!“, lacht Andrea Binder.

Sie ist mit Josef Aigner, Gabi Suchy, Kurt Kren und Claudia Müller im Bezirk Hollabrunn beheimatet. Gottfried Rainel unterrichtet wie Müller im Waldviertel.