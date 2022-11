Neues Institut für das Klinikum Horn

Das Landesklinikum Horn ist um ein weiteres Institut reicher: Die nuklearmedizinische Einrichtung wurde in ein eigenes Institut umgewandelt. Damit wird laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf der Bedeutung und Entwicklung in der bildgebenden Diagnostik Rechnung getragen.

Die Nuklearmedizin ist in Horn seit 1998 etabliert, zuerst als Teil der Abteilung für Innere Medizin, seit 2017 als Teil der Radiologie und nun als eigenständiges Institut. Während die Institute für Nuklearmedizin in St. Pölten und Wiener Neustadt primär für die Versorgung der Bevölkerung südlich der Donau zuständig sind, gilt für das neue Institut in Horn nach wie vor der Versorgungsauftrag für die Bevölkerung des gesamten Wald- und Weinviertels.

Die Nuklearmedizin ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil im medizinisch-diagnostischen Bereich: Bei Krebs-, Herz-, Skeletterkrankungen, neurologischen Erkrankungen (wie Schlaganfall, Parkinson) arbeitet die Nuklearmedizin mit anderen medizinischen Fächern Hand in Hand und stellt präzise Daten für die weitere Behandlung der Patienten zur Verfügung.

Nuklearmedizin bietet bestens etablierte Untersuchungsverfahren, die in vielen Bereichen der Medizin wichtige Informationen zur Diagnose von Erkrankungen liefert. Die Untersuchungen und Behandlungen im Bereich der Schilddrüse zählen zum bekanntesten Einsatzgebiet. Bei Tumor-Erkrankungen werden hochwirksame Radionuklid-Therapien zum Wohle der Patienten angewandt.

